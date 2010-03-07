Суровые будни правоохранительных органов Минска глазами корреспондента СТВ

В Беларуси отметили самый мужской из весенних праздников. 4 марта – день тех, чья служба и опасна и трудна. Во все времена люди в погонах с чем-то боролись. В двадцатые годы – с вооруженными бандами и контрреволюцией. В Великую Отечественную – с диверсантами и шпионами. В наши дни – с ворами и киберпреступниками.

О их работе пишут книги и снимают кино. Но в том, что их служба опасна и трудна – мы смогли убедиться только по другую сторону правопорядка. То есть, заступив с ними на дежурство.

Два напарника. Патрулируют вместе уже несколько лет на одном и том же участке – около железнодорожного вокзала. Его мы сегодня объедем – еще не раз.

Сотрудник милиции:

– Постоянно должны мы кружить по району. Дежурство с 17.00 до 5 утра.

Вокзал – есть вокзал. Спокойным участком – его трудно назвать. Так что помимо нас – за порядком в этом районе следят еще четыре автопатруля и один пеший. С ними мы постоянно на связи.

Корреспондент СТВ:

– Скажите, а у вас позывной какой по рации?

Сотрудник милиции:

– 604.



Сотрудник ГАИ:

– У меня позывной 658.

Корреспондент СТВ:

– Голова не болит у вас?

Сотрудник ГАИ:

– Нет, не болит. Уже прошли те времена. Изначально было сложно привыкнуть. Даже голова кругом шла от объема информации. И все время в ожидании вызова. Боишься не проворонить.

Госавтоинспекция тоже как штык. И мы вместе с ней. В условном месте – в условный час. Неподалеку от вокзала. И вот первая на сегодня – проверка документиков.

В это трудно поверить, но Носрадамус и Ванга в лицах инспекторов ГАИ стереотип и ничего более.

Сотрудник ГАИ:

– Сколько управляете автомобилем?

Водитель:

– Четыре года.

Сотрудник ГАИ:

– И почему не пристегиваетесь? Это личная безопасность, поймите. В первую очередь – это нужно не ГАИ, а в первую очередь это нужно вам.



Они не то что бы чувствуют нарушителя в потоке автомобилистов. Скорее нарушитель – сам себя выдает, казалось бы, неприметными жестами. Информация – из компетентных уст.

Сотрудник ГАИ:

– Останавливаешь, говорит, инспектор, у вас какое-то чутье профессиональное. Потому что едет поток, и почему именно меня останавливаете? Опять же, забыл пристегнуться ремнем безопасности, либо не указал поворот. Есть причина, по которой можно остановить и проверить документы.



Сотрудник милиции:

– Ну вот, например, дом 6, корпус 4, по улице Леси-Украинки – один из самых благополучных домов. В основном здесь, можно сказать, благоприятная обстановка.

Он молод и неопытен. Одни – этим пользуются. А другие – все равно боятся.



Сотрудник милиции:

– Здравствуйте, участковый инспектор милиции. Будьте добры откройте дверь. Пройдемте.

К этому профессиональному «пройдемте» мы сразу привыкли. Те 8 тысяч, что проживают на участке Андрея Денисова – тоже привыкли к его редким, но метким визитам. Особенно охотники, которые хранят оружие.

Сотрудник милиции:

– Значит у вас разрешение до 24 августа. Не забудьте своевременно продлить разрешение.

Он тоже хранит оружие. Табельное. Но из кобуры его, к счастью, доставать не приходилось. По дороге в соседний дом – успеваем сделать еще одно доброе дело.

Сотрудник милиции, обращаясь к подвыпившему гражданину:

– Вы почему в пьяном виде? Нельзя появляться в таком состоянии в общественном месте. В первый раз я вам сделаю предупреждение. А вы, я думаю, сделаете соответствующие выводы.

В целях профилактики – никогда не помешает сказать парочку поучительных слов. Это пока на улице холодно. Но вот наступит лето. И работа участкового станет жарче не только от градусов на улице, но и от лишних градусов жильцов.

Сотрудник милиции:

– Знаете, лучше я его остановлю, сделаю ему предупреждение, чтобы в следующий раз он задумался, стоит ли ему появляться в пьяном виде или нет.



Сотрудник милиции:

– Здравствуйте, руки из карманов достали все. Сколько вам лет? 16? Знаете, что распитие пива и слабоалкогольных напитков запрещено? Это влечет административную ответственность. Употребляли? Чуть-чуть? Значит, позвоним инспектору по делам несовершеннолетних.

У наших напарников – в это время остановка по требованию коллег. И это дело тоже мокрое и с лишними градусами. Хоть и дети, но с их родителями сегодня будут беседовать. В стенах опорного пункта.

Сотрудник милиции:

– Это не оправдание – День рождения.

К грустному факту не остались безучастны даже прохожие. К этому патрульные уже привыкли.



Сотрудник ГАИ:

– Элементарный сигнал о том, что работает патруль где-то недалеко – это моргание дальним или ближним светом фар. Однократное или двукратное моргание.

Он их видит. Но делает вид, что не видит. Диалоги автомобилистов на дороге – даже полезны. И пускай не все инспекторы ГАИ одинаковые, нам повезло встретить лояльного.

Сотрудник ГАИ:

– Выставляем 75 километров. Автомобиль, который будет ехать с превышением больше чем 75 километров в час. Прибор издает звук. И скорость сразу же фиксируется.



По эту сторону радара – видно многое.

Сотрудник ГАИ:

– Самая максимальная скорость была в позднее время суток на проспекте Независимости – 167 километров в час.

И тут провокационный вопрос. И снова лояльность – но уже к самому себе.

Корреспондент СТВ:

– Ну а Вы нарушали? Скажите честно.

Сотрудник ГАИ:

– Да, было время, нарушал. Еще не являясь инспектором ГАИ. Еще когда был студент, при получении водительского удостоверения. Работая 5 лет инспектором, посмотрев на ДТП, которые случаются. Задумываешься потом после этого.



До конца рабочего дня – остался всего один визит. На неофициальном языке закона – к бытовику.

Сотрудник милиции:

– Он сегодня пьяный опять?

Жительница Минска:

– Да. И вчера тоже. И каждый день пьяный.

Это даже не психология. Просто ему доверяют самое сокровенное. И знают, что он всегда поможет.

Сотрудник милиции:

– Если нужна будет наша помощь, звоните.

И заходить в гости к таким хозяевам – ему не страшно. Хотя лукавит ли наш участковый – это уж решать не нам.

Сотрудник милиции:

– Я не боюсь. Если бояться, то и работать не стоит. А чувство самосохранения есть, ты всегда должен быть готов ко всему.



У наших ночных патрульных – по курсу тоже последний неспокойный дворик.

Сотрудник милиции:

– Постоянно в этот двор дают визиты. Что тут молодежь шумит, пьет водку, пиво. Мешают жильцам. Приехали обследовать. Сегодня тишина спокойствие.

Тишина и спокойствие. Закон и порядок. И пускай сегодня им повезло. У этих дежурств тоже есть свое закулисье.

Сотрудник милиции:

– Ну да, я прихожу, жена на работу уходит. Иногда 2-3 дня не видимся.

Анна Бунькова, Анлрей Сержантов, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.