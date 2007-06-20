В Минске будет упорядочена работа кабельных операторов

Мингорисполком подготовил решение о создании комиссии по развитию сетей распределительных систем кабельного телевидения.

Комиссия начнет работать с середины июля. И это связано с перспективами развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минска. В столице сегодня работает десять кабельных операторов. До сего дня строительство сетей они вели в основном в районах плотной застройки - Зеленый Луг, Уручье, Лошица, где не нужно вкладывать больших средств. Тем временем, центр города системами кабельного телевидения не застроен. Жители имеют возможность смотреть только три канала из тридцати возможных. Задача комиссии - изменить эту ситуацию и упорядочить работу операторов.

В настоящее время прокладка сетей кабельного телевидения ведется в Заводском районе столицы. Первая очередь этих работ будет закончена к концу года. В июле специалисты МТИС начнут работать на улицах Калиновскго и Седых.

В планах на следующий год - районы Запад-2, Запад-3 и Кунцевщина. Полностью же покрыть кабельными сетями столицу специалисты планируют к 2015 году. А вот коренных изменений в самой сетке вещания не будет. Канал Ремблер заменят на канал Усадьба, также добавят еще один спортивный канал.