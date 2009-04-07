Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Установлен он в память о радостной вести, когда архангел Гавриил, посланный Богом в город Назарет, известил Деву Марию о беспорочном зачатии и рождении ею Сына Всевышнего.В честь Благовещения Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провёл сегодня праздничное богослужение в древней Благовещенской церкви в Витебске и возглавил Божественную литургию. Этот праздник настолько почитаем у православных, что если он случается в Великий пост, как это произошло в нынешнем году, то пост послабляется.