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Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2009 16:49
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Установлен он в память о радостной вести, когда архангел Гавриил, посланный Богом в город Назарет, известил Деву Марию о беспорочном зачатии и рождении ею Сына Всевышнего.В честь Благовещения Митрополит Минский и Слуцкий Филарет провёл сегодня праздничное богослужение в древней Благовещенской церкви в Витебске и возглавил Божественную литургию. Этот праздник настолько почитаем у православных, что если он случается в Великий пост, как это произошло в нынешнем году, то пост послабляется.
# общество

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