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Образование и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями

15 мая 2008 11:21
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К разработке программ обучения детей с особенностями психофизического развития нужно подключить белорусских программистов. Так считают в правительстве. В республике 126 тысяч детей с особенностями психофизического развития. Работа центров коррекционно-развивающего обучения, а их в стране 144, помогает вернуть их к полноценной жизни. И если еще полтора года назад обучать таких детей в обычных школах считалось практически невозможным, то теперь в стране более 6 тысяч классов интегрированного обучения.
# общество

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