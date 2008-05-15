Образование и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями

К разработке программ обучения детей с особенностями психофизического развития нужно подключить белорусских программистов. Так считают в правительстве. В республике 126 тысяч детей с особенностями психофизического развития. Работа центров коррекционно-развивающего обучения, а их в стране 144, помогает вернуть их к полноценной жизни. И если еще полтора года назад обучать таких детей в обычных школах считалось практически невозможным, то теперь в стране более 6 тысяч классов интегрированного обучения.