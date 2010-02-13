В канадском Ванкувере открылись XXI зимние Олимпийские игры

Ритуальные танцы индейцев, парад национальных команд, трехчасовая феерия света. Впервые в истории праздник прошел в закрытом зале – 60-тысячном дворце спорта «BC Place». В Олимпиаде принимают участие спортсмены из 82 стран.

По традиции шествие спортивных делегаций возглавила сборная Греции. Белорусская команда шла десятой. Флаг Беларуси, как и было объявлено, нес хоккеист Олег Антоненко.

Сценарий церемонии был расписан с точностью до минуты. Правда в последний момент в него пришлось вносить коррективы из-за печальной новости, которая пришла незадолго до открытия.

На санной трассе во время тренировочного заезда разбился грузинский спортсмен. 21-летний саночник – Нодар Кумариташвили не справился с управлением на последнем участке пути. На огромной скорости он вылетел за пределы ледяного желоба и ударился о вертикальную опору трассы. Он умер, не приходя в сознание.

Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета:

– Сегодня очень печальный день. Олимпийский комитет глубоко скорбит. Погиб молодой спортсмен, мечтавший выступить на Олимпиаде. Его жизнь оборвала фатальная авария. Я не могу выразить словами, что мы сейчас чувствуем.

В память о спортсмене была объявлена минута молчания. Стадион встал в знак соболезнования. Затем церемония продолжилась. В зале появился олимпийский огонь. До конца соревнования, впервые в истории, он будет гореть под крышей стадиона.

И сегодня, в первый день Олимпиады, будет разыграно шесть комплектов наград. Белорусские спортсмены примут участие только в одном медальном состязании – четыре наши биатлонистки выступят в спринтерской гонке на семь с половиной километров с двумя огневыми рубежами. Увидеть ее можно будет в 23.00 по белорусскому времени.

Накануне открытия Олимпийских игр к белорусским спортсменам обратился – Александр Лукашенко. Глава государства призвал их проявить волю к победе и показать наивысшие результаты.

– В труднейшей борьбе вы завоевали право на участие в самых престижных соревнованиях – Олимпийских играх, – говорится в обращении Президента. – Вам оказана высокая честь представлять нашу страну на главном спортивном форуме четырехлетия.

Президент пожелал олимпийцам удачи и побед во славу Беларуси.