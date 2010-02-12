МИД Польши: Этот Договор послужит гражданам Беларуси и Польши

В Варшаве подписано белорусско-польское соглашение о малом пограничном движении. Его уже назвали «значимым шагом на пути либерализации визового режима со странами Шенгенского соглашения». Подобный документ с государством-членом Евросоюза подписан впервые.

Подписи под знаковым документом поставили министры иностранных дел Сергей Мартынов и Радослав Сикорский. Стороны работали над соглашением несколько лет. Теперь жители приграничных регионов будут ездить в соседнюю страну, не оформляя виз.

Документ предусматривает упрощенный порядок пересечения границы для тех, кто постоянно не менее трех лет проживает от нее в 50-километровой зоне. Эти граждане двух государств смогут находиться на приграничных территориях соседней страны до 90 дней в течение полугода.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша:

Я надеюсь, этот Договор послужит гражданам Беларуси и Польши, оправдает себя. Договор будет содействовать более тесным культурным и экономическим отношениям между нашими странами.

Не омрачил визита министра иностранных дел Беларуси и происходящий на фоне спор о принадлежности дома поляков в Ивенце. Внутрихозяйственный конфликт не может быть преградой на пути развития межгосударственных отношений. Такова принципиальная позиция Минска. Сегодняшняя встреча подтвердила то, что со схожих позиций выступает и официальная Варшава.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В Беларуси нет никакого нарушения прав национальных меньшинств, будь-то польского или других. Более того, я подчеркиваю, что все национальные меньшинства, и польское как одно из самых больших, являются неотъемлимой, интегральной частью белорусского общества, белорусского народа. И ни о каких нарушениях, ни о языковых, ни о культурных не может быть и речи, и их на самом деле нет. Более того, и обучение польскому языку, и возможности развития польской культуры, с нашей точки зрения, может быть и шире, чем в других странах.

Договор о малом пограничном движении стал первым соглашением подобного рода, подписанным нашей страной с соседним государством-членом ЕС. Переговоры с Литвой и Латвией уже на финальной стадии.

Беларусь, Польшу и страны Балтии связывают и тесные экономические отношения. С участием польской и прибалтийской сторон осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов. К примеру, польские бизнесмены заинтересованы в энергетическом сотрудничестве с нашей страной. А инвестиционные сотрудничество Беларуси и Литвы особенно успешно идет в сфере строительства и логистики.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Варшава, Польша