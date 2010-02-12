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Председатель объединения литовцев: В Беларуси мы себя меньшинством не считаем

12 февраля 2010 18:45
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Небольшую деревню Пелеса, что находится в Гродненской области, на границе с Литвой назвать белорусской язык не поворачивается. Более 80-ти процентов коренного населения здесь - этнические литовцы.

Литовская школа здесь была ещё до первой мировой. Но история внесла свои коррективы и только первого января 1992 года по инициативе Литвы и при поддержке белорусских властей свои двери распахнула первая в суверенной Беларуси национальная школа с обучением на литовском языке.  Ребята, помимо литовского, учат белорусский, русский, а также немецкий или английский на выбор.

Альфонсас Швельнис, директор Пелесской частной средней  школы с обучением на литовском языке:
Прелесть в том, что наши белорусские дети могут учиться на том языке, на котором разговаривали их родители, их деды. Могут здесь узнать культуру страны, её историю.   
 
Две ученицы: белоруска Юля и литовка Юлита ещё не решили кем станут после окончания школы, но уже сейчас они знают одно – в настоящей дружбе национальность отходит на последний план. 

Юлита Арбачаускайте, ученица Пелесской частной средней школы с обучением на литовском языке:
Здесь очень всё нравится, учимся по-литовскому.

Юля Щимелевич, ученица Пелесской частной средней школы с обучением на литовском языке:
Мне здесь очень нравится учиться, очень хорошие учителя, дети очень хорошие, приятно тут быть каждый день, нет такого, что мама говорит, мол, иди в школу, а я отказываюсь. Красивый язык, красивые слова есть.

За 18 лет школа стала культурным центром не только для Пелесы, но и для 14 деревень. Ученики едут со всей округи. И для них есть даже общежитие. А костёл Святого Линуса, построенный в начале прошлого века не только местная достопримечательность, но и памятник архитектуры.  

Альфонсас Швельнис, директор Пелесской частной средней  школы с обучением на литовском языке:
Мы всё делаем с деревней, то есть все праздники - и с бабушками, и с дедушками. Сейчас вот готовимся к большому празднику Масленицы, 16 февраля – ко Дню независимости Литвы.  
 
Ёнас и Мария Матюлевичи вместе уже 11 лет. Растят двоих замечательных мальчиков Витаутаса и Линуса, работают в местной школе и говорят, что счастливы жить в Беларуси.

Ёнас Матюлевич, председатель пелесского общественного объединения литовцев «Гимтине»:
Здесь мы себя меньшинством не считаем, мы считаем себя людьми своей национальности, то есть литовцы, которые проживают в Беларуси. Наоборот, в своих делах общественных, которые касаются нашей деятельности, мы ощущаем поддержку государства, властей.

Домашний быт здесь такой же, как в любой белорусской хате. Хлопоты по хозяйству, забота о семье и любимая работа стирают все культурные и национальные границы. А разве может быть иначе, когда у Ивана конь, Юргеса – плуг, а у Вацлава – семена?

Ёнас Матюлевич, председатель пелесского общественного объединения литовцев «Гимтине»:
Я отношусь хорошо ко всем национальностям: к своим литовцам, к полякам, к белорусам, к грузинам. Каждый по-своему уникален, по-своему интересен именно тем, что он представитель другой национальности.

Артём Кицененко, Александр Миранович, телекомпания СТВ

# общество

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