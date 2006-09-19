Белорусские школьники смогут создать свою карту Беларуси

Такое предложение поступило от Республиканского центра туризма и краеведения учащейся молодежи. На карте будут отображены все интересные краеведческие объекты малой родины составляющего: деревни, поселка или города.

Сейчас разрабатывается специальное положение о конкурсе, в рамках которого школьники начнут "изучать родной край и рисовать Беларусь". Вскоре на дорогах страны будут установлены специальные знаки, повествующие о том или ином историческом событии. Такие же надписи - свидетельства былой истории, найденные юными краеведами, - появятся и на дорожных картах Беларуси. Все необходимые контурные карты уже изготовлены. На эти цели Государственным комитетом по имуществу было выделено Br20 млн., сообщил директор центра.