Прямой эфир

В Резиденции Президента состоялась торжественная церемония вручения орденов и медалей

19 сентября 2006 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Высокими государственными наградами отмечено мужество, трудовые успехи, творческие и спортивные достижения 42 белорусов.

Александр Лукашенко в своем вступительном слове торжественной церемонии вручения орденов и медалей 19 сентября заметил, что общественное признание заслуг - это знаменательно не только для самих награжденных, но и для государства в целом. Сегодняшняя церемония вызывает чувства благодарности и гордости за таких замечательных людей, отметил глава государства.

Орденами Почета были сегодня награждены рабочие Минского тракторного завода. Также в  числе удостоенных высоких государственных наград - деятели культуры: ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Геннадий Овсянников и руководитель этого театра  Николай Кириченко. Награды также из рук Президента получили белорусские спортсмены и представители отечественного дипломатического корпуса.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2006 10:56

Прием работников в первом полугодии превысил увольнение

19 сентября 2006 10:56

Белорусские школьники смогут создать свою карту Беларуси

19 сентября 2006 08:18

Специалисты службы занятости берут под контроль нерадивых родителей