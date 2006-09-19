В Резиденции Президента состоялась торжественная церемония вручения орденов и медалей

Высокими государственными наградами отмечено мужество, трудовые успехи, творческие и спортивные достижения 42 белорусов.

Александр Лукашенко в своем вступительном слове торжественной церемонии вручения орденов и медалей 19 сентября заметил, что общественное признание заслуг - это знаменательно не только для самих награжденных, но и для государства в целом. Сегодняшняя церемония вызывает чувства благодарности и гордости за таких замечательных людей, отметил глава государства.

Орденами Почета были сегодня награждены рабочие Минского тракторного завода. Также в числе удостоенных высоких государственных наград - деятели культуры: ведущий мастер сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Геннадий Овсянников и руководитель этого театра Николай Кириченко. Награды также из рук Президента получили белорусские спортсмены и представители отечественного дипломатического корпуса.