В Гродно стартовала масштабная акция по наведению порядка

По всей стране проходят акции по наведению порядка и благоустройству – наступает время весеннего обновления. В Гродно к подготовке города к летнему сезону подключились предприятия, организации и неравнодушные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведут санитарную очистку лесных массивов и мест массового отдыха, займутся комплексным благоустройством территорий. Особое внимание – озеленению и обновлению малых архитектурных форм. Приоритетными станут такие участки, как въезды в город, набережные, а также охранные зоны линий электропередачи и теплотрасс.

Марина Яскевич, инженер-конструктор ремонтно-механического цеха УЖРЭП Ленинского района Гродно:

Все работники УЖРЭП Ленинского района, включая административных и инженерно-технических работников, приняли участие в мероприятии с первых его дней. Сейчас основные силы направлены на санитарную уборку территорий, в которой задействовано более 15 единиц автомобильной тракторной техники. Мы также призываем всех горожан принять активное участие в мероприятиях по месячнику, чтобы сделать наш любимый город еще чище и красивее.

Все желающие могут присоединиться к весеннему преображению Гродно – масштабная акция по благоустройству продлится до конца мая.