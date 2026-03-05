В Гомельской области к середине 2026-го почти все кабинеты МРТ будут работать круглосуточно

Доступная медицина. К лету почти все кабинеты МРТ в Гомельской области перейдут на круглосуточный режим работы – это поможет сократить время ожидания обследования. Сейчас в регионе функционируют 8 аппаратов, и пациентам приходится ждать своей очереди около 40 дней; после внедрения нового графика срок ожидания планируют уменьшить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом с компьютерной томографией ситуация уже более благоприятная: в ряде районов области лист ожидания составляет всего 1-2 дня, а в целом в стационарах региона работают 25 рентгеновских компьютерных томографов.

Сергей Белый, начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома:

По рентгеновским компьютерным томографам, или, как в простонародье называется КТ, проблемных вопросов в области нет. Срок ожидания по ним составляет порядка 10-15 дней. По ряду административной территории КТ делается фактически на следующий день. По аппаратам МРТ, с учетом введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года в Жлобине в Речице, очередность снижена до 40 дней. Срок ожидания – 40 дней. Но задача у нас стоит снизить очередность до 30 дней для плановых исследований.

Уже этой весной аппарат КТ установят в 4-й больнице Гомеля, которая оказывает помощь не только горожанам, но и пациентам со всей области. Новое оборудование позволит выявлять патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем на ранних стадиях.