В Узденском районе активно продолжается работа по обеспечению населения дровами и брикетом – вопрос особенно актуален для местных жителей, использующих природное топливо для отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2026 года за дровами обратились уже около 50 человек, а общий объем заготовленной древесины превысил 300 кубометров. В 2025 году план реализации древесины населению в районе был успешно выполнен на 100 %. При этом жителям доступна удобная опция – доставка дров прямо к дому.

Светлана Шидловская, начальник Узденского участка КУП «Копыльрайтопливо»:

Фиксированная цена предлагается для людей, которые постоянно проживают в Узденском районе, прописаны и не имеют газового или электроотопления. Для остальных жителей применяется свободная цена. Фиксирована цена – это около 200 рублей без доставки. Доставка у нас осуществляется в зависимости от километража.

Есть возможность заготовить дрова самостоятельно: для этого нужно обратиться в лесничество и получить ордер. По документу разрешается вырубить не более 50 кубометров леса.