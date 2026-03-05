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«Белавиа» вернула вывозным рейсом из Омана более 160 туристов

05 марта 2026 08:31
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«Белавиа» вернула вывозным рейсом из Омана более 160 туристов-0

Белорусская авиакомпания Белавиа продолжает совершать вывозные рейсы из стран Ближнего Востока. Так, утром 5 марта из Омана прибыл рейс со 164 пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в официальном Telegram-канале.

Также сообщается, что сегодня во второй половине дня самолет Airbus A330-200 вылетел в Дубай, откуда он заберет 281 пассажира. Ожидается, что рейс приземлится в Минске около 9 часов вечера.

Вылеты из Дубая запланированы на эту и следующую неделю. Авиакомпания также рассматривает возможность организации рейса из столицы Катара Дохи после снятия ограничений в воздушном пространстве.

Фото: pixabay / изображение носит иллюстративный характер

# общество

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