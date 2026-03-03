В странах Ближнего Востока застряли более 2,5 тыс. белорусских туристов

Белорусские туристы продолжают оставаться в заложниках ситуации, которая сложилась в связи с закрытием воздушного пространства в ряде стран региона Ближнего Востока и Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что путевки через турагентсва для отдыха в Арабских Эмиратах купили более двух с половиной тысяч наших соотечественников, 319 человек – находятся в Омане, а Катаре – около 200. Из-за конфликта на Ближнем Востоке их отпуск превратился поистине в горящий тур. Исходя из складывающейся обстановки работает национальная авиакомпания «Белавиа».

Она вынуждена отменить регулярный рейс в Тель-Авив запланированный на 5 марта. Авиационные власти Израиля продлили запрет на полеты над территорией страны до 6 марта. По рейсам в Дубай информация уточняется. Что касается чартера из Дохи, то предварительно он состоится сегодня, 3 марта. При этом авиакомпания напоминает, что ситуация может измениться. Перевозчик готов выполнять полеты в страны Ближнего Востока после снятия ограничений.