В Гродно прошли международные соревнования по авиамодельному спорту

20 сильнейших представителей из Беларуси, России и Украины, находясь на земле, демонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе. Сергей Бутузов - фаворит сегодняшних соревнований. Дважды чемпион России, он входит в пятерку сильнейших спортсменов мира. Однако, к полетам в Гродно специально готовился несколько месяцев. Шансы на победу, говорит Сергей, есть, но побороться придется.



Чемпионат такого уровня в городе над Неманом проходят в четвертый раз. Если раньше это были исключительно полеты, то сейчас - настоящий праздник для любителей авиации. Прыжки с парашютом, запуск ракет, демонстрация самодельных летательных аппаратов – все это предназначено для сотен зрителей и болельщиков.



Высокий класс спортсменов и судьи международной квалификации позволяют организаторам полетов претендовать на включение гродненских соревнований в турнирную таблицу мирового первенства по авиамодельному спорту. Такие переговоры начнутся уже в ближайшее время.