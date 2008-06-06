Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Беларуси снизится в 2009 году до уровня советского периода

Такое мнение сегодня высказал министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов. По данным ведомства, на уровне 60-х годов ХХ века в нашей стране количество разбоев и изнасилований. На 10-15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось число убийств, разбойных нападений – на четверть. Меньше стали угонять автомобили, снизился показатель экономических преступлений связанных с оборотом наркотиков. В списке наиболее часто совершаемых по-прежнему — кражи мобильных телефонов, нападения на дачи и преступления в сфере высоких технологий.



Также, Министерство внутренних дел выступает с инициативой приравнять пиво к слабоалкогольным напиткам. Руководитель ведомства Владимир Наумов сообщил что, это связано, в первую очередь, с ростом употребления пива в стране, особенно молодежью. На протяжении последних четырех лет употребление пива в Беларуси ежегодно увеличивается почти на четверть. За последний год спрос на сухие вина и коньяк несколько снизился. Министр сообщил, что уже с 1 июля милиция намерена по-другому организовывать работу по профилактике употребления спиртных напитков.