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Сегодня и завтра в школах Беларуси пройдут выпускные вечера

07 июня 2008 16:50
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Во взрослую жизнь шагнут более 90 тысяч белорусских юношей и девушек. Сценарий праздника с вручением аттестатов об общем среднем образовании уже подготовлен во всех школах, гимназиях и лицеях страны. Как и в минувшем году, ни Министерство образования, ни другие ведомства не будут ограничивать время окончания школьных выпускных балов. Также чиновники не намерены препятствовать и главной традиции выпускников школ - встрече рассвета.

В период проведения выпускных вечеров правоохранительные органы принимают дополнительные меры по охране общественного порядка. Во всех школах будут дежурить по два сотрудника милиции. В Минске ограничена продажа спиртного сегодня с 16 часов до 8 утра завтрашнего дня. Однако это коснется только торговых точек, которые продают спиртное на вынос. Рестораны, бары и кафе работают в обычном режиме.
# общество # Выпускной в Беларуси

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