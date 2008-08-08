В Гродненском районе сегодня прошли учения МЧС

Авария железнодорожного состава, перевозящего нефтепродукты, произошла на одном из переездов. После столкновения с легковым автомобилем, вагоны с дизтопливом воспламенились, и часть жидкости пролилась в ближайший водоем. Ликвидировать подобные внештатные ситуации учились сегодня гродненские МЧС.



Сигнал о ДТП на железнодорожном переезде поступил на пульт МЧС в десять утра. Уже через несколько минут спасатели были на месте. Состав перевозил нефтепродукты и от удара несколько цистерн воспламенились. Огонь потушили за три минуты.



Чтобы усложнить условия учений, автомобиль столкнувшийся с железнодорожным составом, вместе с водителем упал в озеро. Туда же пролилась и основная часть нефтепродуктов. Продолжалась спасательная операция уже на воде. Самым сложным оказалось спасти человека. Под водой он находился уже несколько минут. Водолазная группа справилась с заданием.



Автомобиль из озера достали обычным краном. А чтобы локализовать маслянистое пятно на воде, задействовали спецтехнику.



По территории Беларуси проходят более 10 тысяч километров продуктопроводов с нефтью, газом и дизельным топливом. И хотя их безопасность строго контролируется, застраховаться от ЧП на 100% нельзя. А потому подобные учения МЧС пройдут во всех регионах республики.