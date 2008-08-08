Белорусские трассы становятся безопаснее

Водители уже могли оценить тросовые ограждения, которые установлены на месте старых металлических. Технологическое новшество уже появилось на аварийном участке между Курганом Славы и Смолевичами. Оно не позволит водителям, которые, например, уснули за рулем, выехать на встречную полосу.



Тросовые ограждения устанавливаются с 2006 года и на деле доказали свою эффективность. При наезде на барьер автомобилю и водителю причиняется минимальный вред. Планируется, что со временем такие тросы появятся на всех трассах с интенсивным движением.