8 работ претендуют на получение государственных премий в области науки и техники за 2008 год

К декабрю нынешнего года Президенту Беларуси должны быть представлены три работы для утверждения на получение премий. Претендующие работы касаются разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий, добычи и переработки сильвинитовых руд на предприятии "Беларуськалий", создания системы сортов озимого и ярового рапса, технологии выращивания и внедрения в практику лазерных кристаллов.



Кроме того, в конкурсе участвуют работы по созданию конструкций и организации производства семейства зерноуборочных комбайнов "Полесье", разработки и освоения производства специальных колесных шасси 4-го поколения военно-технического и двойного назначения.



Госпремии в области науки и искусства вручаются раз в два года. Не исключено, что среди следующих ее соискателей могут оказаться разработчики и создатели нового белорусского научно-исследовательского спутника. Его планируется запустить уже к концу 2009 года.



Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя президиума Национальной Академии наук Петр Витязь. Разрешающая способность космического аппарата 2 метра. Работы по его созданию идут в соответствии с планом, на хорошем уровне и с хорошим качеством, - заявил академик.