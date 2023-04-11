Среди экспонатов и 50-летний мишка! Выставка советских игрушек работает в детском саду в Смолевичах

Новости Беларуси. Познакомить с историей в игровой форме. В смолевичском детском саду № 2 открылась интерактивная выставка советских игрушек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Коллекцию собирали сами педагоги дошкольного учреждения, включились воспитанники и их родители. Среди экспонатов – куклы, машинки, пирамиды, музыкальные инструменты, фигурки животных и сказочных героев. Есть и редкие экземпляры, например, мишка, выпущенный к летним Олимпийским играм 1980 года. У каждой игрушки своя история. Например, плюшевых мишек часто ребята использовали в качестве пациентов – делали им перевязки и уколы. А для кукол шили наряды из остатков ткани.

Вера Аскандарова, заместитель заведующей детского сада № 2:

Познакомиться с историей такой страны, как СССР, возможно при помощи игрушек детства родителей наших воспитанников. И родители, и педагоги с удовольствием откликнулись. И благодаря им у нас появились различные экспонаты, которые вы можете видеть. Среди них есть и довольно возрастные – это плюшевый мишка, ему больше 50 лет. Наша выставка интерактивная – могут дети прийти, посмотреть, поиграть с этими игрушками, окунуться, так сказать, в историю.