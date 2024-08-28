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В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам

28 августа 2024 11:22
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Яблочный сезон наступил в Беларуси, а это значит, что в потребительском обществе начался сбор и заготовка плодов. Садоводы сдают их в приемные пункты. Кроме того, по заявкам заготовители сами выезжают в деревни за урожаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам-2

Для тех, кто сдает фрукты в больших объемах, это настоящее подспорье. Жительницу Лопатино Галину Кондрашову называют рекордсменкой, за день женщина собирает около 250 килограммов яблок. Однако самостоятельно справиться с доставкой не смогла бы.

В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам-4

Галина Кондрашова, жительница деревни Лопатино:
Очень трудно тягать эти яблоки, если я одна, ведрами в руках и переносить сюда. Отлично, вовремя. Сказали: через день, значит, через день. Или в день по два раза.

В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам-6

Продажа яблок для сельчан – это не только возможность подзаработать, но и передать излишний урожай на переработку. В этом году Гомельское областное потребительское общество должно заготовить 500 тонн яблок, часть из которых уже закуплена у населения.

В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам-8

Зинаида Разуванова, заготовитель Гомельского областного потребительского общества:
Деревень, поселков 15. Машина наша не успевает, приходится свой бус организовывать. Потому что люди ждут и хочется, чтобы не обижались.

Яблоки можно сдавать и на производственные предприятия. Качество плодов тщательно проверяют в лабораториях: оценивают предельно допустимый уровень содержания микроорганизмов, плесени и других образований.

В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам-10

Любовь Тимошенко, дозиметрист перерабатывающего предприятия:
Радиологический контроль, микробиологический контроль. Микробиологический – это крахмал, пектины. А потом химанализ – это кислота, сахар, который содержится, и растворимость, сухие вещества. И потом уже пошел процесс, яблоки перерабатывают.

Крайний срок заготовки яблок пока не установлен. В прошлом году, например, в Речице фрукты принимали до начала ноября.

# Белкоопсоюз

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