В Гомельской области идёт заготовка яблок. Выезжают даже по заявкам

Яблочный сезон наступил в Беларуси, а это значит, что в потребительском обществе начался сбор и заготовка плодов. Садоводы сдают их в приемные пункты. Кроме того, по заявкам заготовители сами выезжают в деревни за урожаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто сдает фрукты в больших объемах, это настоящее подспорье. Жительницу Лопатино Галину Кондрашову называют рекордсменкой, за день женщина собирает около 250 килограммов яблок. Однако самостоятельно справиться с доставкой не смогла бы.

Галина Кондрашова, жительница деревни Лопатино:

Очень трудно тягать эти яблоки, если я одна, ведрами в руках и переносить сюда. Отлично, вовремя. Сказали: через день, значит, через день. Или в день по два раза.

Продажа яблок для сельчан – это не только возможность подзаработать, но и передать излишний урожай на переработку. В этом году Гомельское областное потребительское общество должно заготовить 500 тонн яблок, часть из которых уже закуплена у населения.

Зинаида Разуванова, заготовитель Гомельского областного потребительского общества:

Деревень, поселков 15. Машина наша не успевает, приходится свой бус организовывать. Потому что люди ждут и хочется, чтобы не обижались. Яблоки можно сдавать и на производственные предприятия. Качество плодов тщательно проверяют в лабораториях: оценивают предельно допустимый уровень содержания микроорганизмов, плесени и других образований.