В Гомеле зацвело дерево любви

Такое название гинкго-билоба получило за экзотическую форму листьев – в виде сердца. В парке Румянцевых и Паскевичей два таких дерева. Женское уже 10 лет цветёт мелкими белыми цветками, а цветы на мужском появились только теперь. Это значит, что отныне белорусские реликты могут не только символизировать человеческие чувства, но и сами дать первые плоды любви.

Рассмотреть цветы в экзотической кроне — задача не из простых. Гинкго-мужчина скромен и сдержан. Его цветы — неброские серёжки наподобие берёзовых. И для их появления понадобилось целых полвека.

Первые гинкго в графском парке появились ещё в XVII веке. В эпоху балов, удалых гусаров и романтичных дам дерево с экзотической формой листьев, напоминающей сердце, было редким украшением изысканных имений. В стиль эпохе дерево овеяли легенды.

Надежда Брагина заведующая отделом научно-просветительской работы музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Девушка знает о том, что есть на земле дерево, которое растёт очень долго. Она приходит к Богу и рассказывает о своей любви, о том, как любимый всё не приходит к ней. И просит превратить её в дерево, чтобы дождаться. Бог превращает её в дерево и даёт ей имя — Гинкго. Когда же парень всё же пришёл, её уже не было, люди отправили его к Богу, а Бог указал ему на дерево. Желая быть с любимой, он превратился в дерево.

Деревья, под которыми влюблялись графы, до нашего времени не дожили — погибли во время Второй мировой. Теперешняя пара – уже послевоенное приобретение парка. Теперь, когда оба дерева готовы к размножению, им ничто не должно помешать. Гинкго не боится ни вредителей, ни даже огня. Да и динозавров, которые любили полакомиться сочной листвой, не осталось.

Анна Редчиц инженер-дендролог Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Гинкго считается ровесником динозавров. Появилось 350 миллионов лет назад, имеет японо-китайское происхождение. Дерево уникальное, теперь в природе практически не встречается.

В парке рассчитывают, что уже осенью на женском дереве созреют и первые плоды любви. А уже следующей весной из небольших серебристых орешков появится и молодая поросль белорусского дерева любви.