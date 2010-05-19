Минский стадион «Динамо» готовится принять участников и болельщиков финального матча Кубка Беларуси

До начала встречи борисовского БАТЭ и жодинского «Торпедо» остается четыре дня.

Но уже сегодня спортивный объект готов к большой игре. В центре внимания английский газон. Специальные семена в свое время доставили из Голландии. К игровому сезону траву постригли и удобрили. Осталось теперь придать видимость полю.

Юрий Криводубский, заместитель директора минского стадиона «Динамо»:

Накануне матча будет нанесена разметка, наведен окончательный марафет. Этот год оказался непростым для поля из-за зимы. Но я думаю, что к финалу Кубка поле будет в отличном состоянии.

Футбольный праздник состоится при любой погоде. Вход бесплатный. Перед началом игры организаторы обещают концертную программу с участием артистов, а также известных в прошлом футболистов. Здесь наградят и лучших участников единой недели массового футбола. А вот финал кубка Беларуси — встречу борисовского БАТЭ и жодинского «Торпедо» телеканал СТВ покажет в прямом эфире в это воскресенье в 18.00.