Пионерия отмечает 88-й день рождения

«Взвейтесь кострами, синие ночи» и «Кто шагает дружно в ряд» — это тоже про пионеров. Правда, больше эти слова уместны к тем, кто повязывал красный галстук в советское время. А ещё раньше, под клич «Всегда готов!» выполнял и боевые задачи.

Все, кто жил в СССР, наверняка помнят линейки, походы, пионервожатых. Да и «честное пионерское» давал практически каждый. Сколько полезных дел было сделано: сбор макулатуры, металлолома. Сколько старушек перевели через дорогу. Многие и сейчас с радостью вспоминают те годы, когда пионерский узел складывался сам собой.

Пионер с 70-летним стажем, Ада Алексеевна и сейчас завязать галстук может, хоть с закрытыми глазами. Для дважды почетного пионера этот атрибут — настоящая гордость.

Повязанный в детстве галстук сожжен почти новым во время войны вместе с домом. Новоиспеченные пионеры, стали настоящими героями. Ведь статус ещё больше вдохновлял юных ленинцев на подвиг.

Ада Чернащенко:

Задание давали: собирать оружие, листовки расклеивать. Достаёшь отсюда листовку, намажешь грязью и где-то прилепишь.

После войны дочь военного Ада Чернащенко и замуж вышла за человека с погонами, и сама была при звании. Трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков, а ещё тысячи тех, кому она повязывала галстук.

Ада Алексеевна всего на 8 лет моложе пионерской организации, но и сейчас она словно юная звеньевая. Всегда готова и везде успевает. В одной школе рассказать о войне, в другой — принять ребят в пионеры, а к полудню ещё и на торжественную линейку.

Ада Чернащенко:

Я их прошу: пожалуйста, носите галстуки, не стесняйтесь, это пионерская организация, вы должны быть вместе.

И сегодня почти в 80 лет её рука сама взлетает в торжественном приветствии. Пусть это и преподносится, на первый взгляд, помпезно, но такой антураж вдохновляет ребят на благородные поступки.