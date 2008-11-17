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В Гомеле открылся музей, который научит экономить

17 ноября 2008 08:51
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Более полусотни действующих моделей наглядно показывают, где и как можно сберечь лишние киловатты. Рядом со счетчиками тепла и солнечными батареями – творческие работы гомельских школьников.
# общество # Музеи

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