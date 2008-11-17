В Гомеле открылся музей, который научит экономить

Один из крупных и интересных метеорных потоков, ежегодно со стороны созвездия Льва достигнет своего максимума – 20 метеоров в час.
Охрана границы и важных государственных объектов, поиск наркотиков и задержание нарушителей — все это входит в обязанности четвероногих.
Физический факультет БГУ отмечает сегодня полувековой юбилей. За эти годы небольшая кафедра превратилась в крупнейший научный центр.
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