Специалистов для отечественной атомной энергетики начали готовить в этом году в ведущем вузе страны

Физический факультет БГУ отмечает сегодня полувековой юбилей. За эти годы небольшая кафедра превратилась в крупнейший научный центр.

Здесь начинали свою карьеру будущие лауреаты ленинской и государственной премий, герои труда и заслуженные деятели науки. Сейчас институт — один из мировых лидеров в области физики. В его лабораториях наблюдают за космосом, исследуют плазму, создают материалы с уникальными свойствами. А в этом году начали готовить специалистов для строительства атомной электростанции.

Когда в Совет республики пришел выдающийся физик, стало ясно наше Национальное собрание самое «наукоемкое». Сменив законы физики, на законотворческую деятельность Анатолий Рубинов понял, что его образование здесь самое актуальное.

А вот Николай Борисевич прошел путь от солдата Великой отечественной до генерала науки. 18 лет он возглавлял Академию наук БССР, а сегодня заведует лабораторией института физики. Но в день рождения любимого факультета даже ему не помешает лирика.

Заместитель министра образования Александр Жук - сам когда-то бок о бок учился с физиками. Сегодня возможность встретится с однокурсниками у него есть не только в университете, но и в министерских коридорах.

Их открытия упали не в черные дыры, а на благодатную почву. Выпускники физического факультета запустили в мир не только протоны, но и выдающиеся открытия.

Но в новый век без новых технологий не войти. Нанотехнологии и ядерная физика, романтика исследований 60х плюс прагматизм 21 века. Когда происходит синтез не столько элементов, сколько знаний рождаются гениальные идеи.

На этом факультете нет утечки мозгов. Кузница физических кадров регулярно собирает в своих стенах выдающихся ученых и молодые таланты. Сегодня перед ними новая государственная задача – подготовка кадров для АЭС. На ее решение отведено 5 лет, но за уже за закрытыми дверями. Научная мысль не терпит суеты.

