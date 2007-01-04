В Беларуси совершенствуется система соцзащиты

Принят ряд госпрограмм до 2010 года по поддержке различных групп населения. Теперь помощь - стала адресной. Сегодня в ней нуждается полтора миллиона белорусов. В первую очередь - это пожилые люди, инвалиды и ветераны.Под особым контролем - медобслуживание и бытовая помощь. Поддержку получат и молодые семьи. На повестке дня - увеличение единовременного пособия на детей с двух до пяти бюджетов прожиточного минимума при рождении первого ребенка и до семи - за второго. Ежемесячные пособия на детей тоже увеличатся. Финансовую помощь окажут и молодым семьям, выплачивающим не льготные кредиты на жилье. Реформируют и пенсионное законодательство. Планируется, что пенсии будут начислять исходя из объемов взносов, уплаченных работником, а не из заработка, как это происходит сегодня. До 2010 года выплаты пожилым людям предполагается увеличить в полтора раза.