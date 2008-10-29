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В центральной Африке началась война

29 октября 2008 11:52
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В Конго повстанцы ведут активные боевые действия против правительственной армии и миротворцев ООН. Опасные районы покидают тысячи беженцев. Повстанцы обвиняют власти в том, что они не защищают племена тутси от бывших солдат-хуту из правительственной армии. Вражда между этими центральноафриканскими народами уже приводила к боестолкновениям на востоке Конго. Тогда в стране погибли около пяти с половиной миллионов человек. И сегодня же Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал немедленно прекратить боевые действия.
# общество

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