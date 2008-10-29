Минская милиция выявила факты спекуляции билетами на матч Лиги чемпионов БАТЭ – "Зенит"

Сотрудники управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома установили, что билеты перепродаются в сети Интернет по цене от 60-ти до 210 тысяч рублей. Реальная же их стоимость не превышала 50-ти тысяч. В результате, были задержаны четыре человека. Всем им грозит весьма крупный штраф – от 10-ти до 50-ти базовых величин с конфискацией незаконного дохода. А за повторное нарушение – уголовная ответственность.