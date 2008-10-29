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К пяти годам лишения свободы приговорил Романа Ментюка Суд Минского района

29 октября 2008 11:51
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Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд признал подсудимого виновным в нарушении правил дорожного движения в состояния алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Суд также постановил взыскать с Ментюка расходы, понесенные УВД Миноблисполкома за его розыск, в размере 2-х миллионов 770 тысяч, и расходы на медицинское лечение как самого Ментюка, так и Андрея Дьякова, который проходил по делу в качестве пострадавшего. После оглашения вердикта суда, защита Ментюка заявила, что намерена обжаловать это решение в течении десяти дней.
# общество

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