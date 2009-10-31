В Бресте появятся многоэтажки, похожие на зубра

Эффект будет достигаться за счет плавного перехода высоты дома

Государственная вневедомственная архитектурная экспертиза утвердила проект застройки юго-западного микрорайона Бреста. Новые многоэтажки появятся около въезда в город со стороны Польши, сообщает «Комсомольская правда».

По замыслу авторов проекта, лицом микрорайона станут три 187-квартирных жилых дома с овальным контуром. Эти дома, как считают авторы, будут напоминать символ Беларуси - беловежского зубра. Ассоциации возникнут за счет плавного перехода высоты дома от пятого этажа до четырнадцатого. Первые сваи будущей новостройки планируется забить уже в этом году.

При создании проекта микрорайона архитекторы, представляющие ЧУПП «Студио АЗ», реализовали и другие творческие задумки. В результате работа признана лучшей на республиканском архитектурном конкурсе.