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Во Франции приготовили самый большой в мире десерт тирамису

31 октября 2009 15:34
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Во французском городе Виллербан приготовили самый большой в мире десерт тирамису - рекордный вес его составил 1076 кг и зафиксирован представителем Книги рекордов Гиннесса.

На изготовление тирамису потребовалось 300 кг сыра маскарпоне, 60 кг сливок, 192 кг сахара, 12 кг шоколада и ряд других компонентов. Для охлаждения этого лакомства использовались целые куски льда. Создавали гигантский десерт более десятка французских кондитеров.

Куски рекордного тирамису будут проданы на ярмарке шоколада в Виллербане, а вырученные средства пойдут на благотворительность, передает БЕЛТА.

Ранее рекордом изготовления самого большого тирамису в мире могли похвастать только швейцарские кондитеры. В 2007 году им удалось создать десерт в виде географических очертаний Италии весом 782,4 кг.

Считается, что тирамису придумали итальянские кондитеры в XVII веке.

# общество

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