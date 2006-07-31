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В БГУ началась вступительная кампания

31 июля 2006 13:45
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И впервые за последние годы на некоторые факультеты подано недостаточное количество заявлений. В частности, на химический и физический факультеты на направление научно-педагогическая деятельность, на специальности радиофизика и физическая электроника, математика и механика.Для решения этой проблемы руководство БГУ обратилось  в Минобразования с просьбой:  принимать документы от абитуриентов, поступающих на родственные специальности. Причем перечень вступительных экзаменов  должен совпадать с теми, которые абитуриенты сдавали ранее. 
Самый большой конкурс в БГУ - около 20 человек на место -  на  гуманитарном факультете на специальность дизайн.
# общество

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