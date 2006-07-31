В БГУ началась вступительная кампания

И впервые за последние годы на некоторые факультеты подано недостаточное количество заявлений. В частности, на химический и физический факультеты на направление научно-педагогическая деятельность, на специальности радиофизика и физическая электроника, математика и механика.Для решения этой проблемы руководство БГУ обратилось в Минобразования с просьбой: принимать документы от абитуриентов, поступающих на родственные специальности. Причем перечень вступительных экзаменов должен совпадать с теми, которые абитуриенты сдавали ранее.

Самый большой конкурс в БГУ - около 20 человек на место - на гуманитарном факультете на специальность дизайн.