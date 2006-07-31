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Минприроды намерено урегулировать численность бобров

31 июля 2006 11:47
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Такое постановление принято в связи с превышением численности этих животных. Это произошло из-за невостребованности меха бобров, а также сложности их отлова и выработки шкур. Сейчас в Беларуси - более 45 тысяч особей бобра. В последнее время от этих животных страдают леса, сельхозугодья и дороги. Из-за <строительной> деятельности бобров затопляются значительные площади ценных лесопосадок, засоряются леса. Из-за увеличения площади обитания бобров она сократилась у других животных.
# общество

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