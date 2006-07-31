На лесных мошенников найдена управа. Институт леса Национальной академии наук Беларуси разработал генетический тест. Теперь, чтобы определить совпадает ли истинное место вырубки леса с указанным в сопроводительных документах, достаточно одной щепки.

Природа не подарила Беларуси больших запасов нефти и газа, она дала другое богатство - лес. Эту продукцию сегодня используют практически во всех отраслях экономики. Спрос на неё высок как внутри страны, так и за её пределами. Там же где есть спрос и деньги, всегда найдутся мошенники. Чтобы защитить отрасль и потребителей в Беларуси была введена сертификация качества. Однако и эти документы научились подделывать. Тогда на помощь пришла наука. Институтом леса Национальной академии наук Беларуси был разработан способ генетического определения подлинности продукции.

Хотя для самой науки эта разработка не несет никакой ценности, для лесного хозяйства она весьма полезна. Зарубежные партнеры белорусских предприятий сегодня хотят быть уверены, что поставляемая им древесина действительно качественная и не содержит тяжелых металлов, радионуклидов и других вредных веществ.

Кроме того, они хотят быть уверены, что дерево срублено именно там, где указано по документам. Если будет доказано обратное - нарушителю придется заплатить большой штраф, а возможна и уголовная ответственность. Ведь за самовольную врубку леса и за подделку сертификатов качества в Беларуси сегодня наказывают серьезно.