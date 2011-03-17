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В Беловежской пуще открыт велосезон

17 марта 2011 07:26
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Он традиционно стартует, когда дневная температура переходит на стабильный плюс. Еще одно условие — чистое, без снега и наледи покрытие дорог, по которым проходят веломаршруты.Любителям активного отдыха предлагают четыре маршрута: разных по уровню сложности и протяженности — от 10 до 27 км. Каждому велотуристу с собой выдают буклет с картой маршрута и описанием достопримечательностей. В ряде случаев, возможна и встреча с постоянными обитателями парка: дикими кабанами, оленями или зубрами. Так что путешествие может оказаться гораздо познавательнее, чем кажется на первый взгляд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество

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