Начался четырехдневный пресс-тур журналистов из Польши по Беларуси

Два десятка представителей СМИ соседней республики планируют познакомиться с туристической инфраструктурой, сельским хозяйством и промышленностью регионов. Главная цель визита — из первых уст узнать, чем сегодня живёт Беларусь.

Два десятка польских журналистов самых разных изданий приехали в Беларусь не случайно. Представители массмедиа решили лично убедиться, чем действительно живёт страна-сосед.

Конрад Спула, репортёр телеканала «ТТМ» (Польша):

Информацию о Беларуси мы в основном узнаём из СМИ. И не всегда объективно. У нас много дискуссий о месте Беларуси в Европе, о взаимоотношениях с Польшей. Но правдивой информации мало. И я очень удивился, когда приехал сюда. Оказывается на востоке от Польши такая прекрасная страна

Мартин Аговски, журналист (Польша):

Информация у нас из СМИ и она, конечно, малообъективна, не настоящая. Надеюсь, что наша поездка нынешняя раскроет нам глаза. На самом деле, красиво у вас и приятно.

Первые впечатления кардинально поменяли представления о Беларуси у многих польских журналистов. Оказывается, следовать европейским стандартам, можно и без членства в ЕС.

Анна Клос, редактор журнала «Поморский Обозреватель» (Польша):

Когда мы пересекли границу, первое что нас поразило, это хорошие дороги, такие как на Западе. Здесь везде чистота, порядок, нет мусора на улицах, нет граффити на стенах. Очень приятные люди, все довольны жизнью, это видно. Я знаю, что до 1995 года здесь жили бедно. Но с каждым годом всё лучше и лучше. Это факт.

Первым пунктом четырёхдневного пресс-тура стал город Гродно. Польские журналисты посетили общие для двух народов исторические места, пообщались с местными жителями. Вопрос об этнических поляках был, пожалуй, самым актуальным. То, что в Беларуси они имеют большие возможности для развития своей культуры, для многих гостей стало открытием.

Миколай Бирыцки, журналист (Польша):

Наше посольство или консульство выбирает: одним даёт карту поляка, другим нет, говорят, позже дадут. Такое я слышал, и если это правда, то это не правильно.

Уже после первого дня пресс-тура польские акулы пера увидели много общего между нашими странами. Двухстороннее сотрудничество куда выгоднее, чем вражда.

Анна Клос, редактор журнала «Поморский Обозреватель» (Польша):

Беларусь — это пограничный край между ЕС и Россией. И эти две силы стремятся проводить свою политику в вашей стране. И меня удивляет, как ваша власть уживается и с одними и с другими.

Ромуальд Выджыцки, журналист (Польша):

По-моему, санкции это глупость. К примеру, нас бы могли держать на границе 5 часов, но этого не было.

Пресс-тур польских журналистов по Беларуси продлится до 18 марта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Гости планируют побывать ещё в Минской и Могилёвской областях.