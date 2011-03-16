Принцип «одного окна»: что изменилось спустя пять лет работы?

По сути, именно пять лет назад в Беларуси началась масштабная кампания по дебюрократизации. В конце 2005 года появилась Директива №2 по дебюрократизации.

А как раз 16 марта 2006 был дан старт работе по принципу одного окна. Именно этим числом датируется Указ Президента Беларуси, в котором было перечислено 400 административных процедур, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Со временем процедур стало больше — свыше 600. То есть по всем им четко и понятно прописали действия госорганов. Какие документы нужны для той или иной справки и сроки ее получения. Одно окно есть в каждом районе города. Но как нигде преимущества работы по заявительному принципу оценили в бывшем БРТИ, а ныне Минском агентстве по госрегистрации. Раньше за справкой из БРТИ нужно было выстоять, предварительно собрав несколько документов. Сегодня здесь уже совсем другая картинка. Люди получают выписки для нотариата, справки о жилье в собственности ...Так незаметно за день проходит тысяча человек.

Алексей Козел, начальник отдела регистра №2 Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:

Если раньше для того, чтобы зарегистрировать собственность на квартиру, гражданину нужно было обратиться в кооператив, взять справку, найти ордер или решение о принятии в члены ЖСК, обратиться в агентство, и только в этом случае агентство совершало регистрационные действия. Сегодня заявитель может обращаться к нам, имея лишь личный паспорт.

Шаг за шагом в Беларуси стремились навести порядок в госаппарате и учреждениях. Можно сказать, что благодаря этому несколько лет назад получили вторую жизнь книги жалоб и предложений. Они активно вошли в наш обиход, чтобы улучшить работу, в том числе и государственных органов.

Алексей Филонов, начальник управления Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

Сегодня поступают жалобы от населения по поводу невыдачи книги замечаний и предложений. Количество жалоб, по сравнению с предшествующими годами, сократилось в несколько раз.

Больше всего жалоб и нареканий у людей на ЖКХ и строительство жилья. Этих тем касается каждое пятое обращение в Администрацию Президента. Но почти все их можно решить усилиями местных чиновников. Прошлым летом в стране прошел глобальный мониторинг работы властей в Минске и регионах. Причем, и сегодня высокие должностные лица продолжают принимать граждан. Например, губернатор Минщины Борис Батура общается с желающими раз в две недели. Сегодня — в Березино. На встречу пришло около 20 человек. Каждый со свой проблемой.

Все это — дебюрократизация в действии. Говорить на одном языке чиновникам и людям не просто можно — нужно.