В Беларуси восстанавливают осушенные болота

Дубровенское лесничество - самое большое на территории Беларуси – содержит почти полторы тысячи гектар отработанного торфяника.
Александр Шлянский, исполняющий обязанности лесничего:
Деградация почвы была настолько серьезной, что здесь не осталось практически ничего живого.
Впрочем, на заново заболоченных почвах биологическое равновесие начинает восстанавливаться быстро. На болото «Щербинский мох» уже вернулись утки, бобры, и даже редкие виды растений и птиц.
Восстановление водного баланса на осушенных торфяниках - вопрос не только экологии, но и экономики. В борьбе с торфяными парами можно одержать только временную передышку. Выиграть - никогда.
Александр Новиков, главный лесничий Оршанского опытного лесхоза:
Это очень важный проект не только для Беларуси, но и для Европы.
Отработанный торфяник - постоянный источник выброса парниковых газов. Восстанавливая осушенные болота, Беларусь решает общую проблему для всей Европы - проблему глобального потепления климата.