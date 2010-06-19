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В Беларуси восстанавливают осушенные болота

19 июня 2010 17:38
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Беларусь борется с глобальным потеплением климата. В Витебской области вновь заболачивают все отработанные торфяники. Исчезающие виды флоры и фауны возвращаются в привычную среду обитания.

Дубровенское лесничество - самое большое на территории Беларуси – содержит почти полторы тысячи гектар отработанного торфяника. 

Александр Шлянский, исполняющий обязанности лесничего:
Деградация почвы была настолько серьезной, что здесь не осталось практически ничего живого.

Впрочем, на заново заболоченных почвах биологическое равновесие начинает восстанавливаться быстро. На болото «Щербинский мох» уже вернулись утки, бобры, и даже редкие виды растений и птиц.

Восстановление водного баланса на осушенных торфяниках - вопрос не только экологии, но и экономики. В борьбе с торфяными парами можно одержать только временную передышку. Выиграть - никогда.

Александр Новиков, главный лесничий Оршанского опытного лесхоза:
Это очень важный проект не только для Беларуси, но и для Европы.

Отработанный  торфяник - постоянный источник выброса парниковых газов. Восстанавливая осушенные болота, Беларусь решает общую проблему для всей Европы - проблему глобального потепления климата.

# общество

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