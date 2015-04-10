В Беларуси создан архив деревень, сожженных в годы ВОВ

Новости Беларуси. В Беларуси создан архив деревень, сожженных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 9060 населенных пунктов, исчезнувших с лица земли.

История каждого из них сохранена в документах и воспоминаниях очевидцев.

Специалисты решили уточнить скорбные списки во время работы над сборником, посвященным трагедии Хатыни. Тогда стало известно, что в них включены и населенные пункты, где было уничтожено всего несколько домов, а ряд деревень, сожженных немцами дотла, в них не попали.