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В Беларуси создан архив деревень, сожженных в годы ВОВ

10 апреля 2015 11:28
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Новости Беларуси. В Беларуси создан архив деревень, сожженных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 9060 населенных пунктов, исчезнувших с лица земли.

История каждого из них сохранена в документах и воспоминаниях очевидцев.

Специалисты решили уточнить скорбные списки во время работы над сборником, посвященным трагедии Хатыни. Тогда стало известно, что в них включены и населенные пункты, где было уничтожено всего несколько домов, а ряд деревень, сожженных немцами дотла, в них не попали.

# общество # Беларусь помнит

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