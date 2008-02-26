В Беларуси состоится авиашоу

Первое белорусское авиашоу пройдет с 3 по 6 июля на "Линии Сталина". Сегодня был подписан договор о его проведении между благотворительным фондом "Память Афгана", российским "Авиасалоном" и белорусской компанией "СолМедиаГран". Мероприятие будет приурочено ко Дню Независимости Республики. Ожидается прибытие на авиашоу участников как минимум из 20 стран.



Запланированы показательные полеты пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", пилотов белорусских ВВС на самолетах СУ-27 и МиГ-29. В авиашоу также примет участие малая авиация ДОСААФ, свое мастерство продемонстрируют авиамоделисты. Кроме того, около 50 команд посоревнуются на воздушных шарах.

