Деньги за воду вернут:

В Беларуси перерасчет платежей за услуги водоснабжения для граждан, которые установили индивидуальные приборы учета расхода воды за собственные деньги, произведут в марте. Пересчитываться будет сумма, уплаченная за период с середины октября прошлого года до 1 января текущего. Напомним, для тех, кто установил приборы в 2008 году, плата за услуги водоснабжения и канализации будет взиматься с 20-процентной скидкой в течение двух лет после установки. Для тех, кто установил счетчики за свои средства до 1 января 2008 года, взимается плата с 20-процентной скидкой в течение трех лет после установки.