Проблемы, связанные с получением шенгенских виз обсудили сегодня в Брюсселе

Белорусские дипломаты довели до сведения европейских чиновников глубокую озабоченность сложившейся ситуацией с выдачей виз гражданам Беларуси.

Были приведены конкретные случаи затягивания рассмотрения визовых запросов, а также не мотивированных - с точки зрения белорусской стороны - отказов. Отдельно были рассмотрены вопросы выдачи виз автомобильным перевозчикам. Представители Еврокомиссии признали, что данная проблема для них не нова, более того, с такими жалобами обращаются многие государства. Подробности переговоров сообщил нашему телеканалу по телефону из Брюсселя начальник консульского управления министерства иностранных дел Республики Беларусь Андрей Гиро.

Белорусская сторона также призвала Еврокомиссию и государства Шенгенских соглашений в полном объеме выполнять свои обязательства, зафиксированные в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года в части упрощения формальностей порядка выезда и въезда, а также постепенного снижения сборов за визы. Стороны высказались в пользу целесообразности продолжения контактов в визовой сфере.

