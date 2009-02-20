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В Беларуси расширен спектр платных медицинских услуг госучреждений здравоохранения

20 февраля 2009 17:53
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Теперь по желанию пациента на платной основе можно пройти полное обследование. В перечень дополнительно внесены лабораторная, лучевая диагностики, функциональные методы, а также лечение храпа.На платной основе в государственных медучреждениях желающим смогут подобрать индивидуальные диеты. В то же время из списка исключены психиатрические услуги, которые в нашей стране согласно закону белорусам оказываются бесплатно.
# общество

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