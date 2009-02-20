Накануне Дня защитника Отечества встретились те, кого шесть десятков лет назад называли "сын полка"

Это тоже многолетняя традиция. Во время войны фронтовики в прямом смысле заменили для них родителей.

Прощальный выкрик матери, которую на глазах расстреляли фашисты – Василию Алексеевичу снится до сих пор. Так в 44-м первоклассник Вася оказался в партизанском отряде разминирования – с жаждой мести за близких. На мины не наступал, зато попадал под них не раз. И как выжил только – не понимает до сих пор.

О том, как Вася Князев до Берлина дошел – потом напишут и в книге. Вымысел автора повести "Рядом с отцами" не далек от реальности. Не только врага атаковать, но и считать и писать – 9-летний мальчик с недетским прошлым с отцами-партизанами прошел школу жизни.

Боевые родители были с Василием Алексеевичем на равных. И в разведку отправляли, и в бой. Только фронтовые 100 грамм не давали, на фронте первоклассник пил только чай. Освобождал Беларусь, прошел через Литву и Кенигсберг, а потом убежал из отряда освобождать Берлин. После войны сыну полка присвоили 3 боевые награды. И даже звание – "младший сержант".

Со своими братьями, такими же сыновьями полка – Василий Алексеевич традиционно встречается перед Днем защитника Отечества. И через десятки лет – есть что друг другу рассказать. Из своего недетского детства, в отличие от многих – они помнят каждый час.