НАН Беларуси становится настоящим научно-промышленным центром страны

Только в 2008 году отечественными учеными создано более 260-ти передовых производственных технологий, 20 из которых – принципиально новые. Для развития экономики страны разработано свыше двух тысяч объектов новой техники и более 200-от образцов машин. Так, серьезным прорывом по энергосбережению ученые называют производство светодиодной техники. Движению вперед помогают и зарубежные партнеры. В частности, компания "Филлипс", уже поставила в Беларусь опытные образцы.