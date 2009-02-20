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НАН Беларуси становится настоящим научно-промышленным центром страны

20 февраля 2009 14:52
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Только в 2008 году отечественными учеными создано более 260-ти передовых производственных технологий, 20 из которых – принципиально новые. Для развития экономики страны разработано свыше двух тысяч объектов новой техники и более 200-от образцов машин. Так, серьезным прорывом по энергосбережению ученые называют производство светодиодной техники. Движению вперед помогают и зарубежные партнеры. В частности, компания "Филлипс", уже поставила в Беларусь опытные образцы.
# общество

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