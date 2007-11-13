В Беларуси продолжают устранять последствия снегопада

В Гомельской области восстановлена работа всех котельных, которые оказались обесточенными и почти на сутки прекратили подачу тепла в пяти населенных пунктах региона. Напомним, из-за непогоды еще утром в республике без света оставались 180 населенных пунктов в Могилевской, Гомельской и Минской областях, не работали 300 электроподстанций.

Восстанавливают линии электропередач аварийные бригады предприятий электросетей, лесного и коммунального хозяйств. В "Белэнерго" заверили, что к концу дня подачу электроэнергии возобновят во всех населенных пунктах, пострадавших от непогоды.

Основные причины энергоаварий - налипание мокрого снега и падающие на провода деревья.

Снегопады продолжатся, по прогнозам синоптиков, такая погода будет и 14 ноября. Весь день полным ходом шла расчистка дорог, было задействовано около двух тысяч единиц техники "Белавтодора". Снегоуборочные машины, в первую очередь, выходят на главные республиканские автомагистрали. И они уже полностью очищены.