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В столице прошла первая репетиция новогодней иллюминации

13 ноября 2007 12:19
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Разноцветные лампочки зажглись только на три минуты.

В этом году готовность праздничного освещения будут проверять по участкам, что позволит внести изменения в композиционное расположение световых элементов и  цветовую гамму.

Предпочтение осветители отдают светодиодам - такими лампочками оснастят 80% уличной иллюминации. А вот от украшения деревьев откажутся, чтобы не наносить вред  зеленым насаждениям. По-новому украсят в этом сезоне и новогодние ели.

Полностью завершить монтаж праздничного оформления города столичные осветители планируют к 10 декабря. Тогда же состоится и пробное включение всей иллюминации.

# общество

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