В столице прошла первая репетиция новогодней иллюминации

Разноцветные лампочки зажглись только на три минуты.

В этом году готовность праздничного освещения будут проверять по участкам, что позволит внести изменения в композиционное расположение световых элементов и цветовую гамму.

Предпочтение осветители отдают светодиодам - такими лампочками оснастят 80% уличной иллюминации. А вот от украшения деревьев откажутся, чтобы не наносить вред зеленым насаждениям. По-новому украсят в этом сезоне и новогодние ели.

Полностью завершить монтаж праздничного оформления города столичные осветители планируют к 10 декабря. Тогда же состоится и пробное включение всей иллюминации.

