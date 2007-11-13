Отопительный сезон в столице проходит без сбоев

Несмотря на то, что отопление включили раньше чем в прошлом году, энергетикам удалось снизить потребление энергоресурсов.

Половину потребляемого тепла в жилых домах можно сберечь. Причем, простыми и недорогими способами. В ЖКХ столицы до 70% потребляемой энергии идет на отопление домов и 30% - на горячее водоснабжение для бытовых нужд.

И хотя затраты тепла в наших квартирах на 1 кв.м вдвое выше, чем в жилых зданиях Европы, комфорта не хватает из-за неэффективного распределения и использования энергии, утверждают специалисты.

Среди плюсов нынешнего осенне-зимнего периода - экономия топлива. Несмотря на то, что отопление включили раньше чем в прошлом году, энергетикам удалось снизить потребление энергоресурсов. Так только в ноябре расход топлива уменьшился более чем на 14 тысяч тонн. А за весь нынешний год удалось сэкономить 320 тысяч.

Благодаря принятым мерам, запасов топлива более чем достаточно для того, чтобы обеспечить теплом всех жителей столицы. Все необходимое оборудование также находиться в исправном состоянии. Не вызывает опасений и состояние тепловых сетей.

